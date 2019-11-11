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  • 11.11.2019
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kızı adına lı minikleri sevindirdi

Milan’ın Türk yıldızı , 8 aylık kızı adına lı minikleri sevindirdi. Ünlü futbolcu, gıda ve kıyafet yardımı yapıp açlıkla mücadele eden ailelere umut oldu.

AfrikaLiya umut oldu

İtalyan futbol devi Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan alkışlık hareket... Ünlü futbolcu, geçen yıl boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan olan kızı Liya adına Afrika'daki miniklere yardım eli uzattı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde eşinin mevlid töreni düzenlediği 8 aylık kızı için Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.


Afrikalı minikler, kendilerine yardım eli uzatan futbolcuyu '10 numara Türk' ilan etti.

CEBİ GİBİ GÖNLÜ DE ZENGİN
Açlıkla mücadele eden ailelere kıyafet ve gıda yardımı yapan Çalhanoğlu, çocukları da gönderdiği oyuncaklarla sevindirdi. Yıllık geliri 2 buçuk milyon euro (yaklaşık 16 milyon lira) olan yıldız futbolcu, cebi gibi gönlününün de zenginliğini kanıtladı. lı minikler, teşekkür ettikleri futbolcuyu ülkelerine davet etti.


Evliliklerine ikinci şansı veren Çalhanoğlu çifti, minik kızları Liya'nın üzerine titriyor.

Ebru AVCI

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