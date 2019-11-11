Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesine benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu. Önceki gün annesi Süheyla Hanım'la fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya "Annesinin kopyası", "Hangisi Aslı?" yorumları yağdı.
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesine benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu. Önceki gün annesi Süheyla Hanım'la fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya "Annesinin kopyası", "Hangisi Aslı?" yorumları yağdı.
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