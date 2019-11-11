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Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun annesine benzerliği da olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesine benzerliğiyle da olay oldu. Önceki gün annesi 'la fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya "Annesinin kopyası", "Hangisi Aslı?" yorumları yağdı.

Aslı ve kopyası

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesine benzerliğiyle da olay oldu. Önceki gün annesi Süheyla Hanım'la fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya "Annesinin kopyası", "Hangisi Aslı?" yorumları yağdı.

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