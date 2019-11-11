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  • 11.11.2019
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: Ben korkusuz bir kadınım

Başarılı sanatçı , önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Fobilerinin olmadığını söyleyen 44 yaşındaki şarkıcı ekledi: Ben korkusuz bir kadınım.

Korkusuz Funda
Başarılı sanatçı Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Fobilerinin olmadığını söyleyen 44 yaşındaki şarkıcı ekledi: Ben korkusuz bir kadınım.

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