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  • 11.11.2019
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'nin kızı uyanık çıktı!

'nin büyük kızı , önceki akşam Klein adlı mekanın önündeki uzun kuyruğu görence uyanıklık yaptı. Kuyrukta beklemek istemeyen genç kız, kapıya yöneldi.

Uyanık Deren

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Klein adlı mekanın önündeki uzun kuyruğu görence uyanıklık yaptı. Kuyrukta beklemek istemeyen genç kız, kapıya yöneldi.


23 yaşındaki genç kız, kuyrukta beklerken flaşlar patlayınca gerildi.

Güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmayan Talu, çaresiz kuyrukta beklemeye koyuldu.

DOĞAN SAVAŞ

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