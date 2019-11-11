Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Klein adlı mekanın önündeki uzun kuyruğu görence uyanıklık yaptı. Kuyrukta beklemek istemeyen genç kız, kapıya yöneldi.
23 yaşındaki genç kız, kuyrukta beklerken flaşlar patlayınca gerildi.
Güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmayan Talu, çaresiz kuyrukta beklemeye koyuldu.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.