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  • 11.11.2019
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Çağla Şıkel'den sonunda güzel haber geldi

Bir haftadır hastanede yatan Çağla Şıkel'den sonunda güzel haber geldi. Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle tedavi gören model, önceki gün iyileşiğini duyurdu.

Çağla sevinci

Bir haftadır hastanede yatan Çağla Şıkel'den sonunda güzel haber geldi. Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle tedavi gören model, önceki gün iyileşiğini duyurup ekledi:

"Biraz yüzü gülüyor gibi... Sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim." Şıkel'in iyileşmesi hayranlarını sevince boğdu.


Yoğun tempodan vücudu yorgun düşen 40 yaşındaki model, iyileşince böyle zafer pozu verdi.

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