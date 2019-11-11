Bir haftadır hastanede yatan Çağla Şıkel'den sonunda güzel haber geldi. Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle tedavi gören model, önceki gün iyileşiğini duyurup ekledi:
"Biraz yüzü gülüyor gibi... Sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim." Şıkel'in iyileşmesi hayranlarını sevince boğdu.
Yoğun tempodan vücudu yorgun düşen 40 yaşındaki model, iyileşince böyle zafer pozu verdi.
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