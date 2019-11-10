Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.11.2019
  • Gazete

Meryem Uzerli 'nin jüri başkanlığını üstlendi

Meryem Uzerli, bu yılki 'nin jüri başkanlığını üstlendi. Güzel oyuncu, önceki akşam 'taki törende Japon aktör 'ya ödülünü takdim etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMeryem Uzerli Uluslararası Asya Fİlm Festivali'nin jüri başkanlığını üstlendi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri