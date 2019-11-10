Meryem Uzerli, bu yılki Uluslararası Asya Fİlm Festivali'nin jüri başkanlığını üstlendi. Güzel oyuncu, önceki akşam Los Angeles'taki törende Japon aktör Hiroyuki Sanada'ya ödülünü takdim etti.
Meryem Uzerli, bu yılki Uluslararası Asya Fİlm Festivali'nin jüri başkanlığını üstlendi. Güzel oyuncu, önceki akşam Los Angeles'taki törende Japon aktör Hiroyuki Sanada'ya ödülünü takdim etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.