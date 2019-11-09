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  • 09.11.2019
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Sonbahar ateşi

Hande Acar da Kasım ayı olmasına rağmen Mayıs'ı andıran havalara şaştı. Sosyetik güzel, askılı bluzla çekilen karesini "Ne giysem bilemedim!" diye paylaştı.

Sonbahar ateşi
Hande Acar da Kasım ayı olmasına rağmen Mayıs'ı andıran havalara şaştı. Sosyetik güzel, askılı bluzla çekilen karesini "Ne giysem bilemedim!" diye paylaştı.

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