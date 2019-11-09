Sonbahar ateşi Hande Acar da Kasım ayı olmasına rağmen Mayıs'ı andıran havalara şaştı. Sosyetik güzel, askılı bluzla çekilen karesini "Ne giysem bilemedim!" diye paylaştı.

Hande Acar da Kasım ayı olmasına rağmen Mayıs'ı andıran havalara şaştı. Sosyetik güzel, askılı bluzla çekilen karesini "Ne giysem bilemedim!" diye paylaştı. TÜM MANŞETLER