ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin rol aldığı 'Aman Reis Duymasın' filmine Oktay Kaynarca'dan destek. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği filmde konuk oyuncu olan Kaynarca'nın sesiyle yayınlanan fragman hayranlarını heyecanlandırdı.
Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta vizyonda.
Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta vizyonda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.