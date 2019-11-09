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  • 09.11.2019
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ses verdi

'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin rol aldığı '' filmine 'dan destek. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği filmde konuk oyuncu olan Kaynarca'nın sesiyle yayınlanan fragman hayranlarını heyecanlandırdı.

Kaynarca ses verdi
ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin rol aldığı 'Aman Reis Duymasın' filmine 'dan destek. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği filmde konuk oyuncu olan Kaynarca'nın sesiyle yayınlanan fragman hayranlarını heyecanlandırdı.



13 Aralık'ta vizyonda.

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