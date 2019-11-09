Nurgül’ün iştahı açıldı!

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, yine güldürdü. Güzel oyuncu, dudağındaki yarayı paylaşıp altına şu notu düştü: 'Dudağımı yemişim uyurken! Öyle bir iştah açıklığı.' Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, yine güldürdü. Güzel oyuncu, dudağındaki yarayı paylaşıp altına şu notu düştü: 'Dudağımı yemişim uyurken! Öyle bir iştah açıklığı.'
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