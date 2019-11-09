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  • 09.11.2019
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Nurgül’ün iştahı açıldı!

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken , yine güldürdü. Güzel oyuncu, dudağındaki yarayı paylaşıp altına şu notu düştü: "Dudağımı yemişim uyurken! Öyle bir iştah açıklığı."

Nurgül’ün iştahı açıldı!
Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, yine güldürdü. Güzel oyuncu, dudağındaki yarayı paylaşıp altına şu notu düştü: "Dudağımı yemişim uyurken! Öyle bir iştah açıklığı."

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