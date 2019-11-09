Baba olmak için gün sayan 37 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Çelikkol, salaş tarzıyla dikkat çekti... Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen İbrahim Çelikkol, salaş tarzıyla dikkat çekti. 37 yaşındaki oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.
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