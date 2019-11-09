Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.11.2019
  • Gazete

Baba olmak için gün sayan salaş tarzıyla dikkat çekti

Baba olmak için gün sayan 37 yaşındaki başarılı oyuncu , önceki gün 's çıkışı görüntülendi. Çelikkol, salaş tarzıyla dikkat çekti...

Nişantaşı style
Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen İbrahim Çelikkol, salaş tarzıyla dikkat çekti.

37 yaşındaki oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBaba olmak için gün sayan İbrahim Çelikkol salaş tarzıyla dikkat çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri