Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.11.2019
  • Gazete

ile aileyi şimdiden büyüttü... Tamyedi minik yavru...

İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan ile , ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.

Aile büyüdü

İki yıldan fazla süren aşklarını önümüzdeki sene nikah masasına taşıyacakları konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ailelerini şimdiden büyüttü. Popçunun köpeği, anne oldu.

Can dostlarını doğum anında yalnız bırakmayan ikili, yedi minik yavruya da önceki gün kavuştu. Çift, bu anları da 'da paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel ile Murat Dalkılıç aileyi şimdiden büyüttü... Tamyedi minik yavru...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri