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Magazin tarihi böyle olay görmedi! Kadın hayranı için kendini Boğaz'a attı...

, geçtiğimiz akşam ’deki bir mekanda eğlendi. Yaman’ın yerini öğrenen bir Türk hayranı, soluğu gece kulübünde aldı. Önce oyuncuyla selfie çektirdi, sonra onu öpmek istedi. Yakışıklı oyuncunun rahatsız olup yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı!

Can feda

Can Yaman çılgınlığında son nokta! Yakışıklı oyuncuyu görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam ise Yaman'ın eğlendiği mekana baskın yaptı. 'ın Ortaköy'deki Ruby isimli mekanda eğlendiğini öğrenen fanları, içeriye girip eğlenceye koyuldu.


Geçtiğimiz akşam Ruby'de eğlenen Can Yaman'ın etrafını her zaman olduğu gibi kadın hayranları sardı!

Yaman'la fotoğraf çektiren hayranlarından birine selfie de yetmedi! Alkolün etkisiyle tekrar Can Yaman'ın yanına gidip onu öpmek isteyen kadın, taşkınlık çıkardı. Yakışıklı oyuncunun yanından uzaklaşmasıyla çılgına dönen fanatik hayran, kendini denize attı! Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi...


'dan İsrail'e kadar birçok ülke ülkede geniş hayran kitlesi olan Can Yaman için kadın hayranları, Bebek'te kamp kuruyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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