Önceki gün Bodrum'a giden Nurgül Yeşilçay'ın seyahat nedeni belli oldu. Güzel oyuncu, Gümüşlük'teki Bodrum manzaralı evinde tadilata başladı.

Evin dekorasyonu için her detayla yakından ilgilenen Yeşilçay, A'dan Z'ye yenilediği villasının tadilata yaklaşık 100 bin lira harcadı. Oyuncu, evindeki tadilatı da sosyal medyada paylaştı.





İşlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Bodrum'da alan Yeşilçay, şimdiden evini önümüzdeki yaza hazırlıyor.