Kerem Bürsin, daha önce "Soğan sarımsak yiyip 'Beni öp' derdi" diye konuştuğu Nilperi Şahinkaya için "O benim aşkım" dedi. Önceki gün Bebek'e giden oyuncu, bu iltifatla gülümsedi.
AYDIN HAMZA
Kerem Bürsin, daha önce "Soğan sarımsak yiyip 'Beni öp' derdi" diye konuştuğu Nilperi Şahinkaya için "O benim aşkım" dedi. Önceki gün Bebek'e giden oyuncu, bu iltifatla gülümsedi.
AYDIN HAMZA
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