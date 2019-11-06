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Kerem Bürsin'in sözleri 'yı gülümsetti...

Kerem Bürsin, daha önce "Soğan sarımsak yiyip 'Beni öp' derdi" diye konuştuğu için "O benim aşkım" dedi. Önceki gün Bebek'e giden oyuncu, bu iltifatla gülümsedi.

Kerem’in aşkı

Kerem Bürsin, daha önce "Soğan sarımsak yiyip 'Beni öp' derdi" diye konuştuğu için "O benim aşkım" dedi. Önceki gün Bebek'e giden oyuncu, bu iltifatla gülümsedi.

AYDIN HAMZA

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