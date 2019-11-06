Kerem Bürsin, daha önce "Soğan sarımsak yiyip 'Beni öp' derdi" diye konuştuğu Nilperi Şahinkaya için "O benim aşkım" dedi. Önceki gün Bebek'e giden oyuncu, bu iltifatla gülümsedi.

AYDIN HAMZA