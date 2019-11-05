Yeşilçam'ın iki usta isminden örnek dostluk... Türk Sineması'nın Sultan'ı, önceki akşam Ediz Hun'un ilk tiyatro oyunu olan 'On Küçük Zenci'yi izledi.
Oyunu büyük keyifle takip eden Şoray, oyun sonrası kuliste Hun'u ziyaret etti. Ediz Hun, "Kendisini görünce mutluluğum iki kat arttı" dedi.
70'li yıllarda birçok filmde birlikte rol alan Şoray ile Hun'un dostluğu halen sürüyor.
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