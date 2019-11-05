Amerikan tasarım dergisi Architectural Digest, içi en güzel dekore edilen ve yaşanılabilir evleri fotoğrafladı. İlk sırada Fransa'nın güneyindeki Villa Les Cèdres yer aldı. Listeye İstanbul'dan da bir ev yazıldı. Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün'ün Macar Feyzullah Paşa Köşkü 3. sırada yer aldı.



159 YILLIK YAPI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ



Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ait olan koltuklar, görenleri büyüledi. Yine tarihi yemek salonu da herkesin nefesini kesti.

1860'da yapılan köşk ünlü dekoratörleri kendine hayran bıraktı. Dergi, köşkün Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ait koltuklarından avizelerine kadar her şeyinin benzer olduğunu anlattı.

Bu arada köşk, adını Macar Feyzullah Paşa'dan aldı. Macar askeri Josef Kohlmann, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. İhtilal başarısız olunca Osmanlı'ya sığındı. Sultan Abdülmecit Kohlmann ve arkadaşlarına sığınma hakkı tanıdı. Fevzi Paşa'nın vefatı ile varislerine kalan köşk, 1960'da restorasyona alındı. 1972'de satılan köşkün son sahibi ise Serdar Gülgün.



İŞTE 1 NUMARA

ABD dergisi tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Fransa'daki bu malikane var.