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  • 05.11.2019
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dergisi dünyanın en yaşanılabilir evlerini belirledi! Köşkü'de listeye girdi...

Ünlü dekorasyon dergisi dünyanın en güzel ve yaşanılabilir evlerini belirledi. Amerikan tasarım dergisi , içi en güzel dekore edilen ve yaşanılabilir evleri fotoğrafladı. İlk sırada 'nın güneyindeki Villa Les Cèdres yer aldı. ’ün Köşkü 3. seçildi.

Tarihi övgü

Amerikan tasarım dergisi , içi en güzel dekore edilen ve yaşanılabilir evleri fotoğrafladı. İlk sırada 'nın güneyindeki Villa Les C&egravedres yer aldı. Listeye İstanbul'dan da bir ev yazıldı. Osmanlı sanatı uzmanı 'ün Köşkü 3. sırada yer aldı.


159 YILLIK YAPI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ait olan koltuklar, görenleri büyüledi. Yine tarihi yemek salonu da herkesin nefesini kesti.

1860'da yapılan köşk ünlü dekoratörleri kendine hayran bıraktı. Dergi, köşkün 'ya ait koltuklarından avizelerine kadar her şeyinin benzer olduğunu anlattı.

Bu arada köşk, adını Macar Feyzullah Paşa'dan aldı. Macar askeri Josef Kohlmann, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. İhtilal başarısız olunca Osmanlı'ya sığındı. Sultan Abdülmecit Kohlmann ve arkadaşlarına sığınma hakkı tanıdı. Fevzi Paşa'nın vefatı ile varislerine kalan köşk, 1960'da restorasyona alındı. 1972'de satılan köşkün son sahibi ise Serdar Gülgün.


İŞTE 1 NUMARA
ABD dergisi tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Fransa'daki bu malikane var.

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