Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.11.2019
  • Gazete

minik köpeğiyle objektif karşısında

Ünlü manken , minik köpeğini yanından ayırmaz oldu. Önceki gün bir moda çekimi için objektif karşısına geçen Ulusoy'un yanında köpeği de vardı. Güzel mankenle sevimli pozlar veren köpek, Ulusoy'dan rol çaldı.

En tatlı model

Ünlü manken Özge Ulusoy, minik köpeğini yanından ayırmaz oldu. Önceki gün bir moda çekimi için objektif karşısına geçen Ulusoy'un yanında köpeği de vardı. Güzel mankenle sevimli pozlar veren köpek, Ulusoy'dan rol çaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÖzge Ulusoy minik köpeğiyle objektif karşısında
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri