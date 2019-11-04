Ünlü manken Özge Ulusoy, minik köpeğini yanından ayırmaz oldu. Önceki gün bir moda çekimi için objektif karşısına geçen Ulusoy'un yanında köpeği de vardı. Güzel mankenle sevimli pozlar veren köpek, Ulusoy'dan rol çaldı.
Ünlü manken Özge Ulusoy, minik köpeğini yanından ayırmaz oldu. Önceki gün bir moda çekimi için objektif karşısına geçen Ulusoy'un yanında köpeği de vardı. Güzel mankenle sevimli pozlar veren köpek, Ulusoy'dan rol çaldı.
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