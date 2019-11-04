Şehrin karmaşasından Ege'ye kaçan Aslıhan Gürbüz, doğal yaşamla arındı. Ünlü oyuncu, önceki gün de köpeği Krom ile yürüyüşe çıktı. Sevimli köpeğiyle güzel havanın tadını çıkaran Gürbüz, molada da böyle selfie yaptı.
Şehrin karmaşasından Ege'ye kaçan Aslıhan Gürbüz, doğal yaşamla arındı. Ünlü oyuncu, önceki gün de köpeği Krom ile yürüyüşe çıktı. Sevimli köpeğiyle güzel havanın tadını çıkaran Gürbüz, molada da böyle selfie yaptı.
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