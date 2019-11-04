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  • 04.11.2019
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'den sevimli sefie...

Şehrin karmaşasından Ege'ye kaçan , doğal yaşamla arındı. Ünlü oyuncu, önceki gün de köpeği Krom ile yürüyüşe çıktı. Sevimli köpeğiyle güzel havanın tadını çıkaran Gürbüz, molada da böyle selfie yaptı.

Krom’la selfie

Şehrin karmaşasından Ege'ye kaçan Aslıhan Gürbüz, doğal yaşamla arındı. Ünlü oyuncu, önceki gün de köpeği Krom ile yürüyüşe çıktı. Sevimli köpeğiyle güzel havanın tadını çıkaran Gürbüz, molada da böyle selfie yaptı.

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