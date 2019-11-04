Sosyetenin marjinal marjinal yemek zevki, görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce salyangoz, karınca ve yılan yiyen Eda Taşpınar'ın ardından şimdi de Pırıl Çetindoğan, ilginç damak zevkiyle "Bu nasıl mide?" dedirtti.

İŞTAH KAPATAN MENÜ

Geçtiğimiz günlerde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a giden genç sosyetik, Michelin yıldızlı Kiin Kiin Restaurant'a uğradı. Tayland mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu restoranda sipariş veren sosyetik güzel, masaya gelen bir torba kurutulmuş solucanı afiyetle mideye indirdi.



Kopenhag'ın Tayland dışındaki ilk Michelin yıldızı Tayland restoranı olan Kiin Kiin'de kızarmış çekirge, karınca ve yılan gibi lezzetler de var.

Solucanları şırınga içindeki özel bir sosla tüketen Çetindoğan, görenlerin midesini bulandıran sıra dışı ziyafeti de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Çetindoğan, iştah kapatan menü için de kesenin ağzını açtı.

Sosyetik güzel, solucanlı menü için tam 875 euro yani 5 bin 600 lira ödedi. Yediği solucanları Instagram'da paylaşan Çetindoğan'ı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

DALGA KONUSU OLDU

Genç kıza, "Solucan yemek için o kadar yol gidip servet harcamana gerek yoktu. Bizim bahçede çok var. Sana bedava verirdik", "Sosyetiklik buysa ben normal vatandaş olmaya razıyım" şeklinde esprili yorumlar yağdı.