TÜRK Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da sahne aldı. Diva, kostümü ile Karlar Kraliçesi gibiydi.
Diva'yı izleyenler arasında Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti de vardı.
TÜRK Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da sahne aldı. Diva, kostümü ile Karlar Kraliçesi gibiydi.
Diva'yı izleyenler arasında Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti de vardı.
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