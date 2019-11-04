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  • 04.11.2019
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sahneyi salladı...

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı , önceki akşam Günay'da sahne aldı. Diva, kostümü ile gibiydi. Diva'yı izleyenler arasında ve çifti de vardı.

Karlar Kraliçesi

TÜRK Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da sahne aldı. Diva, kostümü ile Karlar Kraliçesi gibiydi.

Diva'yı izleyenler arasında ve çifti de vardı.

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