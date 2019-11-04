TÜRK Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da sahne aldı. Diva, kostümü ile Karlar Kraliçesi gibiydi.

Diva'yı izleyenler arasında Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti de vardı.