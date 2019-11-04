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  • 04.11.2019
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ve eşi 'dan kızları Arya için doğum günü partisi

Güzel oyuncu ve eşi , önceki gün kızları Arya'nın ikinci yaşı için parti organize etti. Kutlamaya Atacan da kızı Su ile birlikte katıldı.

İkinci yaşa kutlama
Güzel oyuncu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada, önceki gün kızları Arya'nın ikinci yaşı için parti organize etti. Kutlamaya Pınar Altuğ Atacan da kızı Su ile birlikte katıldı.

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