Güzel oyuncu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada, önceki gün kızları Arya'nın ikinci yaşı için parti organize etti. Kutlamaya Pınar Altuğ Atacan da kızı Su ile birlikte katıldı. Güzel oyuncu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada, önceki gün kızları Arya'nın ikinci yaşı için parti organize etti. Kutlamaya Pınar Altuğ Atacan da kızı Su ile birlikte katıldı.
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