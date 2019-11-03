Eski manken Ebru Şallı, sanat tutkunu olup çıktı. Şallı'nın Eylül'de evlendiği işadamı Uğur Akkuş, "Her şeyim Ebru'nun" dediği eşi için yine kesenin ağzını açtı. Akkuş, Avusturyalı ressam Alea Pınar Du Pre'nin hayranı olan eşine sanatçının bir tablosunu hediye etti.
Şallı, 15 bin liralık tabloyu geçtiğimiz gün Instagram'da paylaştı. Bu arada Akkuş, eşine daha önce de sanatçının 20 bin lira ile 30 bin lira değerinde iki tablosunu hediye etmişti. Böylece Şallı'nın evindeki Du Pre tablolarının değeri 65 bin lirayı buldu.
Şallı, 15 bin liralık tabloyu geçtiğimiz gün Instagram'da paylaştı. Bu arada Akkuş, eşine daha önce de sanatçının 20 bin lira ile 30 bin lira değerinde iki tablosunu hediye etmişti. Böylece Şallı'nın evindeki Du Pre tablolarının değeri 65 bin lirayı buldu.
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