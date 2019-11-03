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'nin eşi : 2020 yılı olacak

Ünlü rockçı 'nin eşi , önceki gün City's 'deydi. Ural, yeni şarkısı ''ya gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyip ekledi: "2020 yılı olacak."

Kıvılcım kehanetı
Ünlü rockçı Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, önceki gün City's 'deydi. Ural, yeni şarkısı 'Yıllar Sonra'ya gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyip ekledi: "2020 yılı olacak."

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