Ünlü rockçı Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, önceki gün City's AVM'deydi. Ural, yeni şarkısı 'Yıllar Sonra'ya gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyip ekledi: '2020 rock müziğin yılı olacak.' Ünlü rockçı Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, önceki gün City's AVM'deydi. Ural, yeni şarkısı 'Yıllar Sonra'ya gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyip ekledi: '2020 rock müziğin yılı olacak.'
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