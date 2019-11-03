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Ayak uyumu

, önceki gün müzisyen sevgilisi ile Zorlu 'deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıkan ünlü çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Bir örnek ayakkabı giyen ikilinin uyumu da gözden kaçmadı.

Ayak uyumu
Popçu Derya Uluğ, önceki gün müzisyen sevgilisi Asil Gök ile Zorlu 'deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıkan ünlü çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Bir örnek ayakkabı giyen ikilinin uyumu da gözden kaçmadı.

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