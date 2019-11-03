Ayak uyumu

Popçu Derya Uluğ, önceki gün müzisyen sevgilisi Asil Gök ile Zorlu AVM'deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıkan ünlü çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Bir örnek ayakkabı giyen ikilinin uyumu da gözden kaçmadı.
Popçu DeryaUluğ, önceki günmüzisyen sevgilisiAsil Gök ile ZorluAVM'deydi. Kısabir alışveriş turunaçıkan ünlü çift,keyifli halleriyledikkat çekti. Birörnek ayakkabıgiyen ikilinin uyumuda gözden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.