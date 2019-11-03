Tam 25 yıldır Oscar Ödül Töreni'nin yemeklerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Türk mutfağına hayran kaldı. Puck, geçtiğimiz yıllarda Oscar menüsüne kebap, baklava, sarma ve Osmanlı usülü şerbeti eklemişti.
Önceki gün bir etkinlik için İstanbul'a gelen iki Michelin yıldızlı yemek şefi, dün de Şişli'deki organik pazarda Türk hanımlarla gözleme yaptı. Puck, gözlemeye de bayıldı.
Önceki gün bir etkinlik için İstanbul'a gelen iki Michelin yıldızlı yemek şefi, dün de Şişli'deki organik pazarda Türk hanımlarla gözleme yaptı. Puck, gözlemeye de bayıldı.
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