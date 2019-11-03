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  • 03.11.2019
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’nin baş aşçısı gözleme yaptı, Türk mutfağına övgüler yağdırdı

’nin baş aşçısı , önceki gün geldiği ’da gözleme yaptı. Puck, Türk mutfağına da övgüler yağdırıp lezzetlerimizi tanıttı.

Oscarlık gözleme
Tam 25 yıldır Oscar Ödül Töreni'nin yemeklerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Türk mutfağına hayran kaldı. Puck, geçtiğimiz yıllarda Oscar menüsüne kebap, baklava, sarma ve Osmanlı usülü şerbeti eklemişti.



Önceki gün bir etkinlik için 'a gelen iki Michelin yıldızlı yemek şefi, dün de Şişli'deki organik pazarda Türk hanımlarla gözleme yaptı. Puck, gözlemeye de bayıldı.

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