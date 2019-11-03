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  • 03.11.2019
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'un ''u 'ten İğneada’da tekne sefası

dizisinde '' karakteriyle ünlenen, güzel oyuncu , işten bulduğu ilk fırsatta kendini tatile attı. Bilgiç, önceki gün 'ye bağlı İğneada açıklarında tekne sefası yaptı.



Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, işten bulduğu ilk fırsatta kendini tatile attı. Bilgiç, önceki gün Kırklareli'ye bağlı İğneada açıklarında tekne sefası yaptı.

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