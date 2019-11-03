Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, işten bulduğu ilk fırsatta kendini tatile attı. Bilgiç, önceki gün Kırklareli'ye bağlı İğneada açıklarında tekne sefası yaptı.
- Saklambaç
- 03.11.2019
- Gazete
Diriliş Ertuğrul'un 'Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten İğneada’da tekne sefası
Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Halime Hatun' karakteriyle ünlenen, güzel oyuncu Esra Bilgiç, işten bulduğu ilk fırsatta kendini tatile attı. Bilgiç, önceki gün Kırklareli'ye bağlı İğneada açıklarında tekne sefası yaptı.
Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, işten bulduğu ilk fırsatta kendini tatile attı. Bilgiç, önceki gün Kırklareli'ye bağlı İğneada açıklarında tekne sefası yaptı.
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