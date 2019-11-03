ABD'li yıldız Kim Kardashian, haddini aştı. Kardashian, geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarısı hakkında 'zafer' yorumunu yaptı. ABD'li yıldızın 'sözde' Ermeni soykırımını kabul eden skandal paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
HADDİNİ BİL!
Instagram'da 150 milyon takipçisi olan Kardashian'ın haddini aşan bu hareketi, Türk ve Azeri takipçilerini kızdırdı. ABD'li skandallar kraliçesinin olay paylaşımına dakikalar içinde Türk bayraklı tepki mesajları yağdı.
Batı'nın tarihi kayıtlara dayanmayan taraflı tutumuna çanak tutan Kardashian'a Türk takipçileri "Haddini bil. Senin Türkler'le sorunun ne? Ermeni soykırımı yapıldığı tamamen uydurma" yorumuyla yüklendi.
İŞİNE GELDİĞİ GİBİ!
Korselerini 'Tekstildeki en iyi ülke' diyerek ülkemizde üretmeye başlayan Ermeni asıllı yıldız, diasporanın baskısıyla 'Haberim yok!' diyerek çark etmişti.
TÜRK BAYRAKLI TEPKİ
Kardashian'ın 'sözde' Ermeni soykırımını kabul eden paylaşımına Türk bayraklarıyla tepki yağdı.
HADDİNİ BİL!
Instagram'da 150 milyon takipçisi olan Kardashian'ın haddini aşan bu hareketi, Türk ve Azeri takipçilerini kızdırdı. ABD'li skandallar kraliçesinin olay paylaşımına dakikalar içinde Türk bayraklı tepki mesajları yağdı.
Batı'nın tarihi kayıtlara dayanmayan taraflı tutumuna çanak tutan Kardashian'a Türk takipçileri "Haddini bil. Senin Türkler'le sorunun ne? Ermeni soykırımı yapıldığı tamamen uydurma" yorumuyla yüklendi.
İŞİNE GELDİĞİ GİBİ!
Korselerini 'Tekstildeki en iyi ülke' diyerek ülkemizde üretmeye başlayan Ermeni asıllı yıldız, diasporanın baskısıyla 'Haberim yok!' diyerek çark etmişti.
TÜRK BAYRAKLI TEPKİ
Kardashian'ın 'sözde' Ermeni soykırımını kabul eden paylaşımına Türk bayraklarıyla tepki yağdı.
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