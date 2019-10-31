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Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği tasarıyla ilgili Amerikalı Senatör Jackie Speier'den ilgin. bir açıklama geldi. Speier, Ermeni soykırımı ile ilgili sözde iddiaların tanınmasında Kim Kardashian'ın etkili olduğunu öne sürdü.

31.10.2019 23:09 - Son Güncelleme: 31.10.2019 23:09
Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.
Tasarıya tepki gösteren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, "Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez." açıklamasını yaptı.

ABD'de yaşayan Türkler, Temsilciler Meclisinde gündeme gelen Ermeni iddialarıyla ilgili bir tasarıya karşı güç birliği oluşturmak için eyalet vekillerine mektup göndermeye başladı.

Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

ABD'Lİ SENATÖR KIM KARDASHIAN'A BAĞLADI
Konuya ilişkin ABD'li Senatör Jackie Speier'den ilginç bir iddia geldi.

Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı.

Amerikalı Senatör Speier sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi'nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.

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