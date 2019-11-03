Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç, dün tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü çift, deniz manzarasında renkli pozlara imza attı. Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç, dün tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü çift, deniz manzarasında renkli pozlara imza attı.
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