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  • 03.11.2019
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Boğaz aşıkları! ve 'tan renkli pozlar

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu ile popçu , dün tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü çift, deniz manzarasında renkli pozlara imza attı.

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