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  • 02.11.2019
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'nın pozu olay yarattı! İşte o fotoğraf...

Güzel oyuncu , önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikali öncesinde kuliste böyle poz verdi. Sarıkaya'nın ayna karşısında çekip paylaştığı selfie, olay yarattı.

Serenay boy attı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikali öncesinde kuliste böyle poz verdi. Sarıkaya'nın ayna karşısında çekip paylaştığı selfie, olay yarattı.

Boyu 1 metre 75 santimetre olan 'nın normalden uzun görünen bacakları ve ayaklarına takipçilerinden yorum yağdı...

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