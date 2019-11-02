Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikali öncesinde kuliste böyle poz verdi. Sarıkaya'nın ayna karşısında çekip paylaştığı selfie, olay yarattı.
Boyu 1 metre 75 santimetre olan Serenay Sarıkaya'nın normalden uzun görünen bacakları ve ayaklarına takipçilerinden yorum yağdı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.