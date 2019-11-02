Magazin dünyasının en zarif isimlerinden Arzum Onan, önceki akşam 47 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile ortak oldukları Tütsü By Düvee isimli mekanda kutladı.

Doğan SAVAŞ