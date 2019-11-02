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  • 02.11.2019
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yeni yaşını eşi ve oğlu Can ile kutladı

Magazin dünyasının en zarif isimlerinden , önceki akşam 47 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum gününü eşi ve oğlu Can ile ortak oldukları Tütsü By Düvee isimli mekanda kutladı.

Hoş geldin 47. yaş

Magazin dünyasının en zarif isimlerinden Arzum Onan, önceki akşam 47 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile ortak oldukları Tütsü By Düvee isimli mekanda kutladı.

Doğan SAVAŞ

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