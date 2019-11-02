Magazin dünyasının en zarif isimlerinden Arzum Onan, önceki akşam 47 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile ortak oldukları Tütsü By Düvee isimli mekanda kutladı.
Doğan SAVAŞ
Magazin dünyasının en zarif isimlerinden Arzum Onan, önceki akşam 47 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum gününü eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile ortak oldukları Tütsü By Düvee isimli mekanda kutladı.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.