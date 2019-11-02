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  • 02.11.2019
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'dan Boğaz'da elektrikli kaykay keyfi

Yakışıklı oyuncu , önceki gün Boğaz'da elektrikli kaykaya bindi. Doğulu, bir yandan kaykayda dengede dururken diğer taraftan da etrafı telefonuyla videoya çekti.

Tekno Kadir Boğaz’da

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Boğaz'da elektrikli kaykaya bindi. Doğulu, bir yandan kaykayda dengede dururken diğer taraftan da etrafı telefonuyla videoya çekti.

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