Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Boğaz'da elektrikli kaykaya bindi. Doğulu, bir yandan kaykayda dengede dururken diğer taraftan da etrafı telefonuyla videoya çekti.
Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Boğaz'da elektrikli kaykaya bindi. Doğulu, bir yandan kaykayda dengede dururken diğer taraftan da etrafı telefonuyla videoya çekti.
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