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  • 02.11.2019
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ve inadına el ele...

Şu sıralar eşi 'nin anne ve babası tarafından topa tutulan Küpeli, eleştirilere kulak tıkadı. Önceki gün eşiyle 'da el ele gezen eski manken, Küpeli Ailesi'nin hakkındaki sert sözlerine yanıt vermedi.

İnadına el ele

Şu sıralar eşi Cenk Küpeli'nin anne ve babası tarafından topa tutulan Demet Şener Küpeli, eleştirilere kulak tıkadı. Önceki gün eşiyle 'da el ele gezen eski manken, Küpeli Ailesi'nin hakkındaki sert sözlerine yanıt vermedi. , yakında piyasaya süreceği giyim markasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi.

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