Şu sıralar eşi Cenk Küpeli'nin anne ve babası tarafından topa tutulan Demet Şener Küpeli, eleştirilere kulak tıkadı. Önceki gün eşiyle Zorlu Center'da el ele gezen eski manken, Küpeli Ailesi'nin hakkındaki sert sözlerine yanıt vermedi. Demet Şener, yakında piyasaya süreceği giyim markasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi.