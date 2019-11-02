Dilan Çiçek Deniz'i önceki gün Kanyon'da görenler, güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. 24 yaşındaki oyuncu, kapüşonlu sweatshirt'ü ve bir paçasını yukarıya sıvadığı eşofmanıyla hiphop'çılar gibiydi...
Dilan Çiçek Deniz'i önceki gün Kanyon'da görenler, güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. 24 yaşındaki oyuncu, kapüşonlu sweatshirt'ü ve bir paçasını yukarıya sıvadığı eşofmanıyla hiphop'çılar gibiydi...
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