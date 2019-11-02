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'den hiphop style!

'i önceki gün Kanyon'da görenler, güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. 24 yaşındaki oyuncu, kapüşonlu sweatshirt'ü ve bir paçasını yukarıya sıvadığı eşofmanıyla hiphop'çılar gibiydi...

Hiphop style

'i önceki gün Kanyon'da görenler, güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. 24 yaşındaki oyuncu, kapüşonlu sweatshirt'ü ve bir paçasını yukarıya sıvadığı eşofmanıyla hiphop'çılar gibiydi...

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