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Sempatik oyuncu 'den 'a ziyaret

Sempatik oyuncu , önceki gün gittiği 'da çocukluk günlerine geri döndü. Efteling isimli oyun ve tema parkına giren ünlü oyuncu, 'nin ünlü karakteri gibi masal kahramanlarıyla poz verdi.

Gandalf’a zıyaret

Sempatik oyuncu Larissa Gacemer, önceki gün gittiği Hollanda'da çocukluk günlerine geri döndü. Efteling isimli oyun ve tema parkına giren ünlü oyuncu, Yüzüklerin Efendisi'nin ünlü karakteri Gandalf gibi masal kahramanlarıyla poz verdi.

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