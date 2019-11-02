Sempatik oyuncu Larissa Gacemer, önceki gün gittiği Hollanda'da çocukluk günlerine geri döndü. Efteling isimli oyun ve tema parkına giren ünlü oyuncu, Yüzüklerin Efendisi'nin ünlü karakteri Gandalf gibi masal kahramanlarıyla poz verdi.
Sempatik oyuncu Larissa Gacemer, önceki gün gittiği Hollanda'da çocukluk günlerine geri döndü. Efteling isimli oyun ve tema parkına giren ünlü oyuncu, Yüzüklerin Efendisi'nin ünlü karakteri Gandalf gibi masal kahramanlarıyla poz verdi.
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