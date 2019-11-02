Yıllar önce Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla magazin gündemine yerleşen Sadettin Saran, karda yürüdü izini belli etmedi! Avşar Kızı'ndan ayrıldıktan sonra Emek Külür'le 2012'de evlenen ünlü işadamı, 2017'de boşandı. Sadettin Saran, 2018 Haziran'da ise kalbini Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini henüz bir ay önce bitirmiş olan Emina Jahovic'e kaptırdı.

GİZLİ TATİLLER...

Sürpriz ikili, Aralık 2018'de ayrıldı. Sadettin Saran, ayrılık sürecinde ise boş durmadı. 55 yaşındaki işadamı, iddiaya göre Jahovic'ten sonra 41 yaşındaki oyuncu Yeliz Şar'la aşk yaşadı. '2. Sayfa'nın iddiasına göre; Saran ile Şar, kimseye yakalanmamak için de sık sık yurt dışı tatillerine çıktı. Ancak Yeliz Şar'la ilişkisinin yürümeyeceğini anlayan Sadettin Saran, ünlü oyuncuyu terk etti. Ne yapıp edip Emina Jahovic'in gönlünü geri kazanan işadamının, hızlı aşk hayatı ise "Saran, özel hayatında dörtnala koşuyor izini belli etmiyor" dedirtti.

Sırp şarkıcının, Saran'ın kendisiyle ayrı olduğu süreçte Şar'la aşk yaşadığını bilip bilmediği merak konusu.



Şar, 2013'te evlendiği meslektaşı Tolga Güleç'le 2017'de boşandı.

EMINA'DAN ÜLKESINE YATIRIM

Sırbistan doğumlu olan Emina Jahovic, ülkesindeki gazetelerin iddiasına göre Zlatibor'da yatırım yaptı. Sırbistan'ın yeni yeni popülerleşen turizm beldesinde bir mülk sahibi olan güzel şarkıcı, bunun için de yaklaşık 250 bin euro harcadı.