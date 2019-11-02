Bir süre önce binicilik eğitimine başlayan Buray, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Kurstan çıktığını belirten ünlü popçu Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da ziyafet çekti Bir süre önce binicilik eğitimine başlayan Buray, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Kurstan çıktığını belirten ünlü popçu Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da ziyafet çekti
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