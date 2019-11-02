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  • 02.11.2019
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ata bindi acıktı

Bir süre önce binicilik eğitimine başlayan , önceki gün 'ta görüntülendi. Kurstan çıktığını belirten ünlü popçu 'nda bulunan Masa Restoran'da ziyafet çekti

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