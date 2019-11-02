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  • 02.11.2019
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Kenan Doğulu 'ya hazırlanıyor

Kenan Doğulu, 8 Kasım Cuma günü fizy Müzik Haftası kapsamında 'da sahne alacak. Doğulu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

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