Kenan Doğulu, 8 Kasım Cuma günü fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Volkswagen Arena'da sahne alacak. Doğulu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Kenan Doğulu, 8 Kasım Cuma günü fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Volkswagen Arena'da sahne alacak. Doğulu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
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