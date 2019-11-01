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  • 01.11.2019
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ve eşinden önünde hatıra pozu

Eski futbolcu , önceki gün ailesiyle soluğu 'de aldı. Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ve çocuklarıyla Truva 'ni ziyaret etti. Sarıoğlu Ailesi, önünde de hatıra pozu verdi.

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