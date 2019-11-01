Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün ailesiyle soluğu Çanakkale'de aldı. Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ve çocuklarıyla Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti. Sarıoğlu Ailesi, Truva Atı önünde de böyle hatıra pozu verdi.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün ailesiyle soluğu Çanakkale'de aldı. Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ve çocuklarıyla Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti. Sarıoğlu Ailesi, Truva Atı önünde de böyle hatıra pozu verdi.
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