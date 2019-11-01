Oyuncu Burcu Kara, önceki gün minik oğlu Ali Çınar ile mutfağa girdi. Oğlu ile cup kek yapan ünlü oyuncu, bu neşeli anları sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun bu karesi gülümsetti. Oyuncu Burcu Kara, önceki gün minik oğlu Ali Çınar ile mutfağa girdi. Oğlu ile cup kek yapan ünlü oyuncu, bu neşeli anları sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun bu karesi gülümsetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.