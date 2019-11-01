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Oyuncu oğlu ile mutfağa girdi... Yaptığı paylaşım gülümsetti...

Oyuncu , önceki gün minik oğlu ile mutfağa girdi. Oğlu ile cup kek yapan ünlü oyuncu, bu neşeli anları sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun bu karesi gülümsetti.

Yardımcı şef
Oyuncu , önceki gün minik oğlu ile mutfağa girdi. Oğlu ile cup kek yapan ünlü oyuncu, bu neşeli anları sosyal medyada paylaştı. Anne ile oğlunun bu karesi gülümsetti.

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