Ünlü sunucu Özlem Yıldız, eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir ile önceki gün İstinyePark'ta objektife takıldı. Alışverişe çıkan anneoğul keyifli halleriyle dikkat çekti.
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir ile önceki gün İstinyePark'ta objektife takıldı. Alışverişe çıkan anneoğul keyifli halleriyle dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.