Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.10.2019
  • Gazete

Ünlü sunucu oğlu Demir ile alışverişte görüldü

Ünlü sunucu , eski eşi 'den olan oğlu Demir ile önceki gün 'ta objektife takıldı. Alışverişe çıkan anneoğul keyifli halleriyle dikkat çekti.

Kavalyesi oğlu

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir ile önceki gün 'ta objektife takıldı. Alışverişe çıkan anneoğul keyifli halleriyle dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü sunucu Özlem Yıldız oğlu Demir ile alışverişte görüldü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri