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  • 31.10.2019
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yazdan kopamadı! Aşkı 'le Ege'de...

Ünlü stil danışmanı ve oyuncu , yazdan kopamadı. Sükan, önceki gün aşkı 'le soluğu Ege'de alıp teknede yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.

Ona yaz bitmedi
Ünlü stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, yazdan kopamadı. Sükan, önceki gün aşkı Uğur Güven'le soluğu Ege'de alıp teknede yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.

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