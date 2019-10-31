Ünlü stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, yazdan kopamadı. Sükan, önceki gün aşkı Uğur Güven'le soluğu Ege'de alıp teknede yazdan kalma günlerin tadını çıkardı. Ünlü stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, yazdan kopamadı. Sükan, önceki gün aşkı Uğur Güven'le soluğu Ege'de alıp teknede yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.