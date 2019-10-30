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  • 30.10.2019
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'dan olay itiraf! " alıp vermek..."

Rolü için bir yılda 23 alan , sağlığından oldu. Oyuncu, önceki gün de “Kilo alıp vermek için acele etmek cehaletti” itirafı yaptı. Özay "Deliha 2" filmi için 2 ayda 23 kilo almış ve sağlığından olmuştu.

Cehalet itirafı

Geçtiğimiz yıl rolü için hızla alıp veren Gupse Özay'dan olay itiraf! Özay, 2018'de vizyona giren "Deliha 2" filmi için 2 ayda 23 kilo almış ve sağlığından olmuştu.


2018 - 80 KİLO


2019 - 57 KİLO

ÖNCE SAĞLIK
Haşimato, karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisi konulan oyuncu, önceki gün şu sözlerle günah çıkardı: "Yine rolüm için kilo alırım. Ama 2 ayda 20 kilo alacağıma bunu bir seneye yayarım. Daha önce çok acele ettim ve doğruyu söylemek gerekirse bu tam bir cehaletti."


Özay, işleri yüzünden sevgilisi Barış Arduç'la evlenemediklerini söyledi.

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