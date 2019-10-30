Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.10.2019
  • Gazete

Demet sefada İbo cefada! Şener’in yüzü sayesinde gülüyor... Kutluay ise yüzünden sıkıntıda...

’in yüzü, Haziran’da evlendiği sayesinde gülüyor. Şener’in ihanet iddiasıyla boşandığı ise eski aşkı yüzünden sıkıntıda...

Demet sefada İbo cefada

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan ihanet iddiasıyla boşanan Demet Şener, şimdiki eşi Cenk Küpeli ile ikinci baharını yaşıyor. Eski manken, önceki gün eşi ve İbo'dan olan oğluyla Bebek'te mutluluk pozu verdi.

SON GÜLEN ŞENER OLDU
Şener, şu sözlerle de nispet yaptı: "Cenk, bana kıymet veriyor. Bu, kadın için en önemli şey. Cenk, mutlu etmeyi çok iyi biliyor." Küpeli'ye övgüler yağdıran Şener, "Ömer'le Cenk, birbirlerini çok seviyor" diyerek de eşiyle oğlunun arasından su sızmadığını belirtti. Öte yandan Kutluay ise özel hayatında sıkıntılı günler geçiriyor. Hatta İbo, şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran eski aşkı Edwina Sponza ile geçtiğimiz günlerde bir mekanda kavga etti.

ŞARKILI GÖNDERME
İbo, Sponza'ya "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?" şarkısıyla 'da taşını attı.

ÜÇÜ BİR ARADA MUTLULUK
, Haziran'da evlendiği Küpeli ve oğlu Ömer'le Bebek'te önceki gün keyifli bir tura çıktı.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDemet sefada İbo cefada! Şener’in yüzü Cenk Küpeli sayesinde gülüyor... Kutluay ise Edwina Sponza yüzünden sıkıntıda...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri