Mustafa Sandal tarafından konuşma yasağı aldırılan Melis Sütşurup, son gülen taraf oldu. Popçu, "Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı" diyen eski aşkını davayla susturmuştu.

Sosyetik borsacı, geçtiğimiz gün karara itiraz etti. Eski aşkının yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup'un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.