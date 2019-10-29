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  • 29.10.2019
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Son gülen Melis oldu! ’ın Sütşurup’a aldırdığı konuşma yasağı iptal oldu

’ın ’a aldırdığı konuşma yasağı, sosyetik borsacının itirazıyla iptal oldu. Sosyetik borsacı, geçtiğimiz gün karara itiraz etti. Eski aşkının yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup'un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.

Son gülen Melis oldu

Mustafa Sandal tarafından konuşma yasağı aldırılan Melis Sütşurup, son gülen taraf oldu. Popçu, "Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı" diyen eski aşkını davayla susturmuştu.

Sosyetik borsacı, geçtiğimiz gün karara itiraz etti. Eski aşkının yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup'un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.

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