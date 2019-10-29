Hayvansever oyuncu Bensu Soral, dün tüm vaktini köpekleriyle geçirdi. Soral, minik köpeğiyle böyle selfie yaptı. Sevimli köpeğini kucağından indirmeyen oyuncunun karesi beğeni topladı. Minik köpeğe "tüy yumağı" benzetmesi yapıldı.
Hayvansever oyuncu Bensu Soral, dün tüm vaktini köpekleriyle geçirdi. Soral, minik köpeğiyle böyle selfie yaptı. Sevimli köpeğini kucağından indirmeyen oyuncunun karesi beğeni topladı. Minik köpeğe "tüy yumağı" benzetmesi yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.