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  • 29.10.2019
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Hayvansever oyuncu , minik köpeğiyle selfie yaptı

Hayvansever oyuncu , dün tüm vaktini köpekleriyle geçirdi. Soral, minik köpeğiyle böyle selfie yaptı. Sevimli köpeğini kucağından indirmeyen oyuncunun karesi beğeni topladı. Minik köpeğe "tüy yumağı" benzetmesi yapıldı.

Tüy yumağı

Hayvansever oyuncu Bensu Soral, dün tüm vaktini köpekleriyle geçirdi. Soral, minik köpeğiyle böyle selfie yaptı. Sevimli köpeğini kucağından indirmeyen oyuncunun karesi beğeni topladı. Minik köpeğe "tüy yumağı" benzetmesi yapıldı.

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