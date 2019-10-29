Hayvansever oyuncu Bensu Soral, dün tüm vaktini köpekleriyle geçirdi. Soral, minik köpeğiyle böyle selfie yaptı. Sevimli köpeğini kucağından indirmeyen oyuncunun karesi beğeni topladı. Minik köpeğe "tüy yumağı" benzetmesi yapıldı.