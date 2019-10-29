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  • 29.10.2019
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alışverişte de dikkat çekti...

Her gün 5 kilometre yürüyen , önceki gün Zorlu AVM'deydi. 75 yaşındaki oyuncu, egzersiz sonrası çıktığı alışverişte spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

Tabana kuvvet

Her gün 5 kilometre yürüyen Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu AVM'deydi. 75 yaşındaki oyuncu, egzersiz sonrası çıktığı alışverişte spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

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