Belçika doğumlu popçu Hadise'den sürpriz itiraf... Şarkıcı, önceki akşam jüri üyesi olduğu yarışmada çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı. Hadise, şu sözlerle içini döktü:
"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi." Vergisini Belçika'ya ödediği iddia edilen popçunun bu sözleri, bazılarının tepkisini çekti.
1985 Belçika doğumlu Hadise'nin Türkiye'de vergi vermemek için mallarını ablasının üzerine yaptığı iddia edilmişti.
Popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz ile kardeşleri Belçika'da yaşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.