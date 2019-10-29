Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.10.2019
  • Gazete

Popçu 'dan eşi 'e doğum gübü partisi

Popçu , önceki gün 27 yaşına giren eşi 'e Etiler'de parti verdi. Pastaya 28 yazdıran popçu, "8'i elimle 7 yaptım" diyerek de güldürdü.

Yaş problemi

Popçu Berkay, önceki gün 27 yaşına giren eşi Özlem Ada Şahin'e Etiler'de parti verdi. Pastaya 28 yazdıran popçu, "8'i elimle 7 yaptım" diyerek de güldürdü.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPopçu Berkay'dan eşi Özlem Ada Şahin'e doğum gübü partisi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri