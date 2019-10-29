Popçu Berkay, önceki gün 27 yaşına giren eşi Özlem Ada Şahin'e Etiler'de parti verdi. Pastaya 28 yazdıran popçu, "8'i elimle 7 yaptım" diyerek de güldürdü.
Doğan SAVAŞ
Popçu Berkay, önceki gün 27 yaşına giren eşi Özlem Ada Şahin'e Etiler'de parti verdi. Pastaya 28 yazdıran popçu, "8'i elimle 7 yaptım" diyerek de güldürdü.
Doğan SAVAŞ
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