Sevilen popçu Cem Belevi, sosyal medyada kampanya başlatılan sma tip 1 genetik kas hastası Arife Yıldırım için yardım konseri verdi. Antalya'da sahneye çıkan Belevi, konser öncesi 5 yaşındaki Arife'yi evinde ziyaret etti. Minik Arife, daha sonra konsere gidip Belevi'yi izledi.

Minik Arife'ye moral veren Cem Belevi, gönülleri fethetti.