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  • 28.10.2019
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Popçu 'den alkışlık hareket

Sevilen popçu , sosyal medyada kampanya başlatılan sma tip 1 genetik kas hastası için yardım konseri verdi. 'da sahneye çıkan Belevi, konser öncesi 5 yaşındaki Arife'yi evinde ziyaret etti. Minik Arife, daha sonra konsere gidip Belevi'yi izledi.

Alkışlık hareket

Sevilen popçu Cem Belevi, sosyal medyada kampanya başlatılan sma tip 1 genetik kas hastası Arife Yıldırım için yardım konseri verdi. 'da sahneye çıkan Belevi, konser öncesi 5 yaşındaki Arife'yi evinde ziyaret etti. Minik Arife, daha sonra konsere gidip Belevi'yi izledi.

Minik Arife'ye moral veren , gönülleri fethetti.

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